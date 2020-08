Simon & Garfunkel, il duo statunitense ricordato soprattutto per “The Sound of Silence” ha regalato al pubblico delle vere perle musicali. Riscopriamole

Paul Simon e Art Garfunkel, in arte Simon & Garfunkel, vengono ricordati per essere stati tra gli artisti musicali più in voga negli anni Sessanta. In realtà il duo ha dovuto affrontare un primo flop iniziale e la successiva separazione prima di cavalcare l’onda del successo. In soli sei anni di carriera sono riusciti a pubblicare ben cinque album, regalando al pubblico alcune perle che sono entrate di diritto nella storia della musica.

Le 5 canzoni più belle e famose di Simon & Garfunkel

È probabilmente la loro canzone più famosa, ma anche il primo grande successo al quale devono molto. Si tratta di “The Sound of Silence“, brano acustico del loro album di debutto “Wednesday Morning 3 A.M“, il quale è stato successivamente rivisitato con l’aggiunta di chitarra elettrica e batteria da Tom Wilson. Grazie a lui il duo si ricompone, dopo essersi separato a causa del flop del primo disco, perché la nuova versione di “The Sound of Silence” scala le classifiche e si prende di diritto un posto nella storia della folk rock music.

“Mrs Robinson” viene scritta per il film “Il laureato” e farà parte del penultimo album del duo, “Bookends” pubblicato nel 1968. Il brano fa riferimento a uno dei personaggi del film, la signora Robinson con la quale il giovane protagonista ha una relazione. Senza alcun dubbio il secondo grande successo del duo che otterrà anche un Grammy Awards nella categoria “Record dell’anno” dopo essere rimasto in vetta alle classifiche di vendita per diverse settimane. Dallo stesso album verrà lanciato come singolo “America“, che riflette sulle illusioni e le fantasie spesso create attorno alla terra dei sogni. Di questa canzone di Simon & Garfunkel sono state ricreate diverse versioni: nel 1971 il gruppo inglese Yes la ripropose in chiave rock e venne tradotta anche in italiano da Bruno Lauzi.

Il loro ultimo album “Bridge over Troubled Water“, pubblicato nel 1970, ricevette gratificazioni dalla critica e dal pubblico. Questo tuttavia non riuscì a mantenere unito il duo che si separò poco dopo. Da questo disco si ricordano il singolo omonimo e “The Boxer“, considerate due delle canzoni più belle di tutti i tempi. Un progetto discografico che continuò sulla scia della sperimentazione, unendo diversi stili musicali: dal rock al jazz, dal pop all’R&B.

