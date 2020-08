Mercedesz Henger bollente anche in montagna – FOTO

Mercedesz Henger superlativa anche in montagna. La posa sensuale in costume da bagno con lo sfondo delle meravigliose montagne di Vermiglio: uno spettacolo della natura!

Mercedesz Henger si gode gli ultimi giorno di questo caldo Agosto in Trentino. Per rinfrescare le sue giornate, l’influencer ha scelto lo Chalet al Foss, hotel 4 stelle superior, immerso nella natura.

Ma le basse temperature non le impediscono di mostrare la sua bellezza incantevole: eccola mentre posa su una vasca idromassaggio, regalando ai fan foto bollenti del suo corpo da capogiro.

Mercedesz confessa: “per la prima volta in vita mia sono venuta in montagna d’estate”. E per trascorrere gli ultimi giorni della bella stagione sceglie un hotel a 4 stelle, ideale per rilassarsi e fare sport.

Un corpo da…culturista?