Mina, perché non ha le sopracciglia? La cantante svela il mistero. Sono trascorsi tantissimi anni da quando si è ritirata dalle scene ma questa è una cosa che si chiedono tutti

Mina è un’icona senza tempo: si è ritirata dalle scene più di 40 anni fa, eppure è rimasta un segno indelebile nel mondo della musica. Non appare in pubblico da una vita eppure non ne ha bisogno, continua ad essere ricordata ogni giorno. Da poco ha compiuto 80 anni e la sua immagine è più forte che mai: non smette ancora di affascinare il pubblico. In tanti si chiedono da tempo perché non abbia le sopracciglia, ci avete mai fatto caso?

Mina e la verità sulle sue sopracciglia: ecco perché le aveva tolte

Il pubblico non ha mai smesso di chiedersi che fine ha fatto e se prima o poi canterà di nuovo dal vivo. Questo sembra difficile, però ci sono tanti altri dubbi che possiamo risolvere già da adesso. Ad esempio, perché Mina non ha le sopracciglia? Lei stessa ha risposto a questa domanda.

“Questa è una cosa vecchia. Le ho tolte anni fa, mi pare. Senza una ragione particolare. Ogni tanto le lascio, ogni tanto le tolgo. Non è né una fatica, né una cosa dolorosa, altrimenti non lo farei. La prima volta le tagliai per scherzo. Poi ho continuato”.

