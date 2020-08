Miriam Leone, sguardo sexy incanta i follower: bellezza mai vista – FOTO

Miriam Leone è più bella che mai nell’ultima foto pubblicata sui socia network: una foto incantevole dove l’attrice si mostra con uno sguardo sensuale e ben curato

La bella e brava attrice Miriam Leone ha postato su Instagram un selfie per pubblicizzare una nota casa di cosmetici e prodotti per la bellezza, precisamente un eyeliner di cui dice di aver provato anche il colore blu e verde. In questo scatto si è divertita a usare il nero e si è dipinta una linea perfetta e spessa su i suoi bellissimi occhi verdi. L’effetto è sicuramente sorprendente, un prodotto di alta qualità ma che ha incontrato una modella perfetta su cui posarsi. Lo sguardo è incantevole e sensuale allo stesso momento. La sua foto in pochi minuti ha già collezionato ben oltre i 22 mila e 500 cuoricini di gradimento e oltre 130 commenti in cui gli ammiratori della Leone la riempiono di complimenti ben meritati. C’è anche chi scrive: “Be’, con i tuoi occhi è facile”, appunto per sottolineare quanto siano belli.

Miriam Leone: lo sguardo che incanta i follower