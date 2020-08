Napoli a Castel di Sangro, partita la nuova stagione tra dubbi e certezze

Il Napoli è arrivato in Abruzzo. Inizia la nuova stagione, quella della rivoluzione della rosa che ancora non si è concretizzata

Il Napoli è arrivato da poco a Castel di Sangro dove inizieranno 10 giorni di ritiro di preparazione in vista della prossima stagione agonistica. Il campionato, infatti, dovrebbe iniziare il 19 settembre, Covid permettendo. In barba ai contagi, si annunciano già tante presenze di tifosi seppur con un protocollo di sicurezza sanitaria da rispettare. Il tifo non ammette pandemie, e qualcuno a Napoli negli ultimi tempi metteva anche in discussione l’attaccamento degli appassionati. Ritiro che inizia tra dubbi e certezze. E’ l’anno della rivoluzione. In partenza ci sono vari elementi, ma in tanto ora sono in Abruzzo agli ordini di Rino Gattuso. Il ritiro è ormai sempre più un appuntamento per i tifosi che per la preparazione della squadra che si andrà ad amalgamare soltanto quando la maggior parte delle operazioni in entrata e in uscita saranno terminate.

Napoli, in ritiro con tante incertezze

In partenza, infatti, ci sono Allan, a giorni dal passaggio all’Everton, Milik e Koulibaly. Dopo sette anni non c’è Jose Maria Callejon. Verso l’addio anche Llorente, Younes, Ounas, Malcuit, Luperto e Maksimovic. Da definire le posizioni di Hysaj e Lozano, che potrebbe andare in prestito, e si cerca una soluzione per Ghoulam. Tra gli aggregati al ritiro anche Machach, Ciciretti e Tutino che non sono nei programmi del club e dovranno trovarsi una squadra. Un ritiro che vede protagonisti tanti partenti e vari calciatori che non conoscono affatto il futuro, permanenza a Napoli compresa.

Questo è l’elenco dei convocati svelata dal Napoli sul proprio sito ufficiale:

PORTIERI: Ospina, Meret, Contini, Daniele.

DIFENSORI: Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto.

CENTROCAMPISTI: Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Gaetano, Machach.

ATTACCANTI: Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Tutino.

