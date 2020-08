Uomo travolto ed ucciso da un’auto mentre attraversa la strada: tragedia in serata

Un uomo è deceduto nella serata di ieri a Roma dopo essere stato travolto ed ucciso da un’auto mentre attraversava la strada in via dei Prati Fiscali.

Tragedia nella serata di ieri a Roma, dove un uomo è stato travolto ed ucciso da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in via dei Prati Fiscali all’altezza di largo Valtournanche, nel quartiere di Conca d’Oro. Secondo le prime informazioni, a travolgere il pedone, privo dei documenti d’identità, sarebbe stato un 32enne alla guida di una vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, morto sul colpo. Presso il luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale della Capitale che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica.

Roma, pedone travolto da un’auto a Conca d’Oro: il secondo episodio in sole 24 ore

Incidente mortale nella serata di ieri, domenica 23 agosto, a Roma, dove un pedone è stato travolto da un’auto in via dei Prati Fiscali all’altezza di largo Valtournanche, a Conca d’Oro. Secondo quanto riferito dalla redazione di Repubblica, ad investire la vittima sarebbe stato un 32enne romano che si trovava alla guida della propria vettura, una Toyota IQ. Il conducente si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi.

Sul luogo della tragedia si è precipitato lo staff medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto sul colpo. Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Gli agenti hanno anche avviato le indagini per identificare la vittima, priva di documenti di identità al momento dell’incidente. Sequestrata, come riferisce Repubblica, l’auto coinvolta.

Quello consumatosi a Conca d’Oro è il secondo incidente mortale nel giro di sole 24 ore nella Capitale. Nella giornata di sabato un 45 enne era deceduto dopo essere stato travolto in via della Stazione Laurentina, nei pressi della fermata della metro B. Anche in questo caso, per il pedone non c’era stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

