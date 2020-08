Incinta di 6 gemelli: sceglie per i figli dei nomi “rombanti”

Una giovane donna thailandese ha dato alla luce ben sei gemelli. I nomi scelti insieme al marito sono uno più assurdo dell’altro.

È successo in Thailandia dove una giovane coppia stava cercando di avere figli da alcuni mesi. Nonostante il desiderio di entrambi di diventare genitori, tuttavia, sembrava che la fortuna non fosse dalla loro parte ed i due stavano quasi per rinunciare al loro sogno, quando lei è rimasta miracolosamente incinta. E, se sognava così ardentemente di avere un figlio, il tempo ha sicuramente ripagato la sua pazienza. Dall’unione dei due sono infatti nati 6 gemelli: un parto davvero sensazionale, annoverato tra i più complessi del mondo. È stato allora che Duangchanok Wangwitthayaskul -questo il nome della donna- e suo marito hanno deciso di dare dei nomi piuttosto originali ai loro numerosi figli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amatrice, lo sfogo di una donna: «Voglio tornare a casa mia» – VIDEO

Incinta di 6 gemelli: i nomi assurdi scelti dalla coppia

Audi, Porsche, Mini, Fortune (Toyota Fortuner), Volkswagen e Fiat sono i nomi scelti dalla 29enne thailandese e da suo marito per i loro 6 figli. Nonostante il parto ad altissimo rischio, i bambini sono nati in buona salute ed hanno adesso nomi davvero eccentrici, legati alle case automobilistiche più amate dai genitori. Sicuramente, crescendo, non correranno il rischio di essere scambiati con qualcun altro!

l’abitudine di mettere nomi eccentrici e assolutamente inusuali ai propri figli è piuttosto diffusa tra i vip. Pensiamo per esempio a Chanel Totti o a Fuschia, la figlia del famosissimo cantante Sting.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lutto nel bellunese, muore ex calciatore: stroncato nel sonno da un malore

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter