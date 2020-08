Tempesta Laura su Cuba, almeno 12 morti ad Haiti

Nella notte la furia della tempesta Laura che si appresta a diventare uragano ha causato diverse vittime, tra cui una bambina e molti sono i dispersi ad Haiti

CUBA – Fuertes olas del mar golpean el malecón de Baracoa, la tormenta tropical Laura se encuentra a apenas 80 km al sur-suroeste de punta de Maisí, en el extremo oriental de Cuba, 23 de Agosto. Pubblicato da Fenómenos Naturales su Domenica 23 agosto 2020

La tempesta tropicale Laura è arrivata nella notte a Cuba. Gli esperti l’avevano annunciato e le autorità haitiane avevano invitato la popolazione alla prudenza ma tutto questo non è bastato.

La tempesta che si prepara a diventare addirittura un uragano nelle prossime ore, ha colpito con tutta la sua forza. Raffiche di vento che hanno raggiunto i 146 km/h. Il mare altissimo con onde che hanno superato i tre metri soprattutto nei pressi della città di Maisi, all’estremità orientale dell’isola, nella provincia di Guantanamo. Qui per precauzione l’elettricità è stata interrotta. La furia della tempesta era troppo forte e ha divelto anche i tetti di alcune case e provocato diversi altri danni.

Si sono registrate già 12 vittime ad Haiti e una sarebbe una bambina. Diversi i dispersi. E il peggio non è affatto passato. Un altro uragano, Marco, è già in atto e si sta muovendo verso la costa meridionale degli Stati Uniti. Direzione Louisiana che sembra la stessa di Laura, si teme il peggio. A Guatanamo e Santiago de Cuba, secondo le notizie che arrivano in queste ore, circa 50mila persone sarebbero state già preventivamente evacuate.

“È una tempesta tropicale che non ha ancora l’organizzazione che potrebbe avere un uragano”, ha detto alla televisione di stato il meteorologo cubano José Rubierta.

LEGGI ANCHE -> Kim Jong-un in coma, la sorella al potere secondo i media

Tempesta Laura su Cuba, l’allerta delle autorità

Le autorità haitiane avevano emanato nelle scorse ore l’allerta per l’arrivo della tempesta Laura. Violenti acquazzoni e inondazioni erano già in programma. Haiti è in allerta arancione da venerdì, sabato i venti sono diventati più forti nella zona di Porto Rico e stanotte un altro colpo.

L’allerta lanciata, come hanno precisato le autorità, tiene conto delle misure anti Covid-19. Imposto l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento anche in casi di calamità gravi soprattutto nei rifugi temporanei che le persone riescono a trovare.

LEGGI ANCHE -> Spagna, due turisti italiani arrestati per stupro

Con il Covid, “la capacità di accoglienza è notevolmente inferiore” hanno specificato invitando gli abitanti delle zone più a rischio a tenersi pronti per l’evacuazione in caso di necessità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter