Tumore di oltre 50 chili rimosso: È la massa più grande al mondo

l più grande tumore ovarico del mondo, che pesava l’incredibile cifra di otto calcoli, è stato rimosso con successo dai medici di una donna di 52 anni in India

La donna, che desidera rimanere anonima, si era precedentemente lamentata quando il suo peso ha iniziato a gonfiarsi e che non poteva più camminare perché i suoi piedi avevano iniziato a gonfiarsi. Non aveva idea che un tumore gigante stesse crescendo sulle sue ovaie ed era responsabile del 45% del suo peso corporeo totale. Ha detto: ‘Non ho mai assistito a nulla di simile prima durante la mia professione – in oltre tre decenni di esperienza. “Dovremmo considerare un miracolo che la donna si stia riprendendo bene dopo essere stata operata per oltre 180 minuti”, osservano i medici. Si ritiene che il peso del tumore avrebbe causato l’esplosione dell’ovaio se non fosse stato trattato.

Tumore, operazione record

La donna ha ricevuto una trasfusione di sangue prima dell’operazione perché aveva iniziato a soffrire di anemia, causando un calo del numero di emoglobina, responsabile del trasporto di ossigeno nel sangue. Il dottor Prasad ha elogiato il suo team per il lavoro meraviglioso svolto durante la rimozione del tumore. Ha detto il dottore: ‘Considero un risultato incredibile il modo in cui è stata eseguita l’operazione. Non c’era spazio per errori. Il team ha compiuto sforzi encomiabili, per non dire altro ”.

Un altro medico coinvolto nell’operazione disse che, sebbene fosse felice che la paziente avesse iniziato a riprendersi così rapidamente, era anche fortunata che il tumore non avesse causato danni di nessun tipo dei suoi organi. Il paziente doveva essere dimesso oggi, solo un giorno dopo l’intervento.

