WhatsApp, come liberare memoria interna su iPhone e Android

Vediamo come liberare memoria interna occupata da file contenuti in WhatsApp che ormai non ci servono più su iPhone e smartphone Android

Gli sviluppatori di WhatsApp sono sempre al lavoro alla ricerca di nuove funzioni volte a migliorare la famosa app di messaggistica istantanea. Una delle funzionalità più attese dagli utenti è la possibilità di liberare memoria interna di WhatsApp su iPhone e Android. E presto tutti noi potremmo essere accontentati, visto che i developer sarebbero all’opera proprio per introdurre una feature in grado di “pulire” l’applicazione presente sui nostri dispositivi dai file che non ci servono più in maniera facile e veloce.

Lo strumento per liberare spazio interno di WhatsApp su iPhone e Android è in arrivo all’interno di un futuro aggiornamento dell’app e dovrebbe chiamarsi Storage Usage. A scoprirla alcuni mesi fa sono stati i ragazzi di WaBetaInfo. Si tratterebbe di un tool simile a Files by Google. Stiamo parlando quindi di una novità, su cui ora trapelerebbero ulteriori dettagli, precedentemente non ancora emersi.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, cos’è e come funziona la ricerca avanzata

WhatsApp, come liberare spazio interno all’app per iPhone e Android con Storage Usage