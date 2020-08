Zodiaco, Settembre sarà un brutto mese per questi tre segni

Settembre si avvicina e non porta con sè delle buone notizie per questi tre segni dello Zodiaco. Scopriamo chi avrà a che fare con un mese parecchio complicato

A Settembre si respira spesso un’aria di nuovi inizi. Lasciate le ferie alle spalle è come se la vita fosse stata messa in stand-by e sia giunto il momento di premere nuovamente play. Questo significa riprendere in mano quei progetti che sono stati rimandati, il lavoro. Ma significa anche uscire dalla bolla vacanziera e affrontare quelle questioni che si erano lasciate in sospeso con un “ne riparliamo a Settembre”. Non per tutti sarà pero’ un mese positivo, anzi. In questo 2020 così complicato, questi tre segni zodiacali si ritroveranno a dover fare i conti con un Settembre piuttosto grigio.

LEGGI ANCHE -> Segni zodiacali, i più calmi e pazienti dello zodiaco

I tre segni zodiacali che avranno un brutto Settembre

Tra i segni dello Zodiaco il mese di Settembre metterà a dura prova il segno del Sagittario che si ritroverà a dover affrontare questioni lasciate in sospeso. Progetti da portare a termine, conflitti da risolvere, è tempo per questo segno di rimboccarsi le maniche prima che sia troppo tardi. Dagli affari a relazioni complicate che verranno messe a dura prova. È l’ora di fare i conti con tutto quello che si è sviluppato negli ultimi mesi.

LEGGI ANCHE -> Segni zodiacali, qui sono i più romantici dello zodiaco

Non sarà un mese semplice neanche per i nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto da un punto di vista lavorativo. Complicazioni vi porteranno a dover chiedere l’aiuto degli altri, nonostante la vostra riluttanza nel farlo. Eppure in certe circostanze sarà necessario. Alcuni rapporti saranno messi a dura prova dal desiderio di avere più spazio per voi. Non lasciate che questo vi faccia allontanare da chi amate, il dialogo vi salverà da spiacevoli risvolti.

Infine anche il segno dei Pesci si troverà a dover affrontare un Settembre movimentato. I nodi verranno al pettine e sarà il momento di concludere alcune discussioni lasciate in sospeso negli ultimi tempi. Non lasciate che sia l’istinto e la foga del momento a parlare, riflettete e analizzate cosa è meglio per voi e per chi vi circonda. Solo così potrete evitare che la bomba di frustrazione che provate vi scoppi fra le mani.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter