Su Instagram Aida Yespica fa sapere di avere contratto il Covid. La venezuelana ha trascorso le sue vacanze in Sardegna come tanti altri vip.

Su Instagram arriva l’annuncio di Aida Yespica col Covid. È la stessa showgirl e modella originaria del Venezuela a rendere noto di essere risultata positiva. In un messaggio scritto ai propri fans, la 38enne sudamericana informa di quanto segue.

“Ciao ragazzi. Volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al COVID-19! Per fortuna sto bene, sono ASINTOMATICA. Spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo. Mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE. A presto un bacio a tutti voi”. Un messaggio semplice ma denso di significato, dal momento che fin in troppi non stanno rispettando i provvedimenti ormai ben noti che impongono di utilizzare le mascherine, specialmente in luoghi chiusi ed affollati.

Aisa Yespica Covid, tanti i vip che hanno contratto il virus in Sardegna