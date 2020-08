Allerta alimentare | ritirato dagli scaffali formaggio di nota marca

Allerta alimentare. Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal mercato di un prodotto caseario di una nota marca. Il motivo

Il Ministero della Salute ha intimato il ritiro dal commercio di un prodotto caseario di nota marca che occupa spazio nel reparto frigo dei nostri supermercati.

La motivazione di tale provvedimento riguarda il rischio di eventuale presenza del batterio Escherichia Coli. Per evitare un’intossicazione alimentare diffusa ne è stato ordinato l’immediato richiamo.

Si tratta del formaggio di latte vaccino il Nodo del Saio. Il prodotto è realizzato presso il Caseificio Rabbia Francesco S.N.C. Di Rabbia Fratelli & C (IT 01 417 CE).

Allerta alimentare: ritirato formaggio. Quali i lotti interessati

I lotti incriminati sono quelli che riportano come data di scadenza il 31/10/2020 e corrispondono al numero d’identificazione 200507. Sono venduti in confezioni dal peso di 2,5 kg.

Il formaggio in oggetto è prodotto nella provincia di Cuneo, in particolare a Ruffia. Tutti i rivenditori hanno già provveduto a far sparire dai loro negozi e dai supermercati i pezzi sospetti. Qualora ne aveste acquistato uno precedentemente, si consiglia di riportarlo nel luogo della vendita. Potrete richiedere una sostituzione con altro prodotto e/o un rimborso.

