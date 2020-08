Messaggio Antonella Mosetti Coronavirus. Anche lei ha contratto il Covid, anche lei ha trascorso le vacanze in Sardegna. “Ora fatevi subito controllare”.

Visualizza questo post su Instagram 🎶📿 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 23 Ago 2020 alle ore 2:49 PDT

Anche Antonella Mosetti ha il Coronavirus. La notizia la fornisce proprio la 45enne showgirl originaria di Roma, che è tornata a casa da qualche giorno dopo avere trascorso alcune settimane di vacanza in Sardegna.

LEGGI ANCHE –> Aida Yespica Covid | il messaggio | ‘Vengo dalla Sardegna’ | FOTO

La regione sta vedendo aumentare in maniera esponenziale i propri casi di contagio. E questa spiacevole conseguenza sembra essere figlia dei tanti assembramenti che si sono venuti a creare nelle discoteche e nei locali di divertimento del posto, dove le misure anti contagio non sono state rispettate. In particolare sono i turisti in visita sull’Isola ad avere assunto un comportamento di irresponsabilità, come denunciato da più parti. Nelle discoteche le mascherine ed il distanziamento sociale sono un qualcosa di deliberatamente ignorato.

LEGGI ANCHE –> Briatore Covid | ‘Versa in condizioni serie in ospedale’ | VIDEO

Antonella Mosetti Coronavirus: “Andate subito a farvi controllare”