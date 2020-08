Aurora Ramazzotti come Chanel Totti: “Ne pago ancora le conseguenze”

Aurora Ramazzotti parla dello “scandalo Chanel Totti”, raccontando una sua vicenda personale. Anche lei finì in copertina, all’età di soli 15 anni.

Molto dure le parole di Aurora Ramazzotti in difesa di Chanel Totti e di tutti quei ragazzi e ragazze che fin dalla più tenera sono “traviati da ideali inesistenti che gravano sul loro benessere mentale”. La polemica arriva dopo la pubblicazione di alcune foto della figlia 13enne di Francesco Totti ed Ilary Blasi, immortalata in costume da bagno, con il volto coperto, ma il fondoschiena in bella mostra.

La foto, che ha suscitato una serie di reazioni indignate (non ultima quella dei genitori), è stata oggetto di scherno da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli. Nel tentativo di minimizzare la cosa, la giornalista ha riesumato la foto di un vecchio giornale, che ritrae Michelle Hunziker e sua figlia Aurora al mare. Mamma e figlia (allora 15enne), sono immortalate entrambe di spalle, con lo stesso costume da bagno ed il titolo ha una chiara allusione al corpo della ragazzina. Con estrema maturità, Aurora Ramazzotti ha risposto alle parole della Lucarelli, secondo la quale, al tempo, nessuno si sarebbe indignato per quella foto. Clicca su “successivo” per vedere cosa ha scritto!

Aurora Ramazzotti difende Chanel Totti: “Per certe cose bisogna indignarsi”