Beautiful, anticipazioni puntata 26 agosto: l’alleato di Xander

Abbiamo lasciato Hope e Liam a guardare i fuochi d’artificio, mentre, con il cuore pesante, ripensavano al momento in cui lei gli rivelò di essere incinta. I due si amano ancora, ma dopo la morte di Beth il loro legame non era più lo stesso. Adesso Hope ha ricevuto la proposta di matrimonio fattagli da Thomas attraverso il figlio Douglas e sente su di sé il peso della responsabilità di essersi avvicinata troppo al bambino. In lei è forte il desiderio di essere madre e di dare a Douglas una famiglia simile a quella che Beth avrebbe potuto avere, se fosse rimasta in vita. Nel frattempo, Xander Avant è sempre più convinto del coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma.

Beautiful, anticipazioni: Xander trova un valido aiuto in Charlie

Dalle puntate americane scopriamo che Xander deciderà di spingersi fino in fondo nella sua ricerca dell’assassino di Emma. Il giovane stagista della Forrester Creations è sicuro che sia stato Thomas ad eliminarla, per impedirle di rivelare ad Hope e Liam la vera identità di Phoebe (la piccola Beth, creduta morta). Nonostante la fidanzata Zoe non sia d’accordo, Xander si rivolgerà a Charlie e troverà in lui un insospettabile (quanto ingenuo) alleato. Il neo-marito di Pam, infatti, ha la facoltà di visionare le registrazioni delle telecamere di sicurezza dell’azienda.

Nel frattempo la notizia dell’imminente matrimonio di Hope e Thomas farà il giro della città, provocando grande sconcerto. Nè Brooke né Liam sembreranno entusiasti della notizia. La madre di Hope, inoltre, inizia a temere che sia stato proprio Thomas a mettere Liam ko alla festa in spiaggia di Steffy.

