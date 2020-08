Voci Briatore Covid, si vocifera di un ricovero in ospedale a Milano, con l’imprenditore colpito dalla malattia. Come quasi 60 dipendenti del ‘Billionaire’.

Flavio Briatore ha il Covid e per questo motivo si ritroverebbe ricoverato in ospedale a Milano. È il magazine ‘L’Espresso’ a riportare questa notizia, specificando che il facoltoso imprenditore piemontese sarebbe in cura da lunedì 24 agosto e che le sue condizioni sarebbero serie.

La struttura che starebbe ospitando Briatore per Covid sarebbe il ‘San Raffaele’, lo stesso ospedale nel quale Nadia Toffa intraprese il proprio percorso di cura dal cancro al cervello negli ultimi due anni. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha fatto parlare di sé in questi giorni per la polemica a distanza sorta con il sindaco di Arzachena, in Sardegna. Il primo cittadino Roberto Ragnedda aveva disposto alcuni provvedimenti di limitazione ai locali della zona, molto rinomati e che richiamano migliaia di turisti ogni estate. Tra questi locali c’è anche il celebre ‘Billionaire’ di Briatore, il quale però non l’ha presa bene.

Briatore Covid, al ‘Billionaire’ intanto scoppia un focolaio

E lo stesso è ora chiuso dallo scorso 17 agosto. Ma a quanto pare è diventato anche un vero e proprio focolaio di Coronavirus, con la scoperta iniziale di 6 dipendenti positivi al Covid, al quale se ne sono aggiunti ben altri 52. Negli ultimi giorni la Sardegna ha visto crescere in maniera esponenziale i casi di Covid. Ed il sospetto fortissimo è che la cosa sia dipesa dai tanti turisti venuti da altre regioni d’Italia e che hanno pensato a divertirsi senza rispettare le misure di sicurezza anti contagio previste. Per quanto riguarda Briatore, il giorno di Ferragosto aveva giocato a calcetto con altri vip all’hotel Cala di Volpe.

Tra questi c’era anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, il quale ha confermato a sua volta qualche giorno fa di avere contratto il Coronavirus e che adesso si trova, da asintomatico, in isolamento a casa.