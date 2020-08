Caravino, il paese senza sindaco. Sarà nominato un commissario

A Caravino, vicino Torino, nessuno vuole fare il sindaco. Scaduto il secondo mandato dell’attuale primo cittadino, mancano le candidature per le prossime elezioni.

Chi non vorrebbe essere il sindaco della propria città? Sicuramente non i 929 abitanti di Caravino, il paesino piemontese alle porte di Torino che rimarrà senza primo cittadino almeno fino alla prossima primavera.

Il comune, noto per il castello di Masino, arroccato a pochi passi dal centro storico, non avrà un sindaco eletto per i prossimi mesi dal momento che nessuno ha presentato la sua candidatura.

Per questo il prefetto di Torino, Claudio Pomba, è costretto a nominare un commissario, che guiderà il paese fino alle prossime elezioni.

Leggi anche –> Caso Sardegna: in un paese positivo un abitante su 100

Perché mancano i candidati?

L’attuale sindaca, Clara Angela Pasquale, dopo due mandati consecutivi non ha nessuna intenzione di ricandidarsi. Tuttavia, c’erano buona possibilità di un passaggio di testimone al suo assessore Maurizio Valenti Corazza.

Leggi anche –> Amburgo, Università rende disponibili borse di studio per non fare niente

Purtroppo, tra i due ci sono stati dei dissapori così, scaduti i termini per le candidature, Corazza non ha presentato nessuna lista elettorale.

Anche dall’opposizione non sono arrivate adesioni. Antonio Bocchietti, ex cittadino oggi 77enne, intende solo fare il nonno a tempo piano. Come biasimarlo!

Leggi anche –> Il premier Conte: «La scuola è responsabilità di tutti, non solo della Azzolina»

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.