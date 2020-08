Caso Sardegna: in un paese positivo un abitante su 100

A Nurri in Sardegna un abitante su 100 è positivo al coronavirus. Il sindaco ha dato poi alcuni consigli alla popolazione

Nurri, paese sardo di circa 2mila residenti ha scoperto di avere 20 contagiati. In sostanza un cittadino su 100. Un dato statistico alto che preoccupa la popolazione e ha messo in allerta le istituzioni locali. La causa sarebbe da addebitare ad un viaggio di alcuni abitanti in Spagna dove avrebbero contratto il contagio e portato poi in paese. I positivi sono quasi tutti dei giovani di età media di 25 anni e sono asintomatici, tranne in pochi che hanno un poco di febbre. Il sindaco Atzeni ha poi rivolto un invito agli abitanti: “Invito le persone sospette non tamponate, che sono state a contatto con i positivi, a rivolgersi al medico di base, con sintomi o senza. Se avete dei dubbi”, ha proseguito il sindaco, “aspettate i prossimi tamponi, possibilmente in isolamento fiduciario, al fine di circoscrivere maggiormente il virus”.

Leggi anche > Vasco Rossi attacca i negazionisti

Il caso Sardegna

Intanto il primo cittadino e l’amministrazione fanno anche sapere che la situazione è sotto controllo e che sono in contatto con le autorità sanitarie e le forze dell’ordine per gestire il momento. Nei giorni scorsi le Iene hanno fatto un servizio riguardo al focolaio che si è accesso in una delle regioni più belle d’Italia come la Sardegna. La questione coronavirus è improvvisamente degenerata e sta portando conseguenze in tutta Italia per chi sta tornando dalla vacanze.

Leggi anche > Sardegna la verità sul focolaio

Secondo il servizio il focolaio sembra essere sorto a metà agosto, quando un gruppo di ragazzi e ragazze di Roma hanno scoperto di essere positivi al coronavirus.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

M.P.