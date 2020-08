Cecilia Rodriguez, uno stacco di gambe da vertigini – FOTO

Cecilia Rodriguez regala uno scatto da ricordare ai suoi followers su Instagram: la showgirl argentina mette in mostra gambe da urlo, che foto provocante

Le vacanze sono ormai al termine un po’ per tutti. Discorso che vale anche per Cecilia Rodriguez, che si √® goduta lunghe settimane di relax in riva al mare in diverse localit√† esclusive dell’Italia meridionale. La showgirl e influencer argentina torna alla vita di sempre dopo aver ricaricato le batterie insieme al suo Ignazio Moser. In questo periodo √® stata comunque molto attiva sui social network, regalando diversi scatti di se stessa in costume che hanno fatto la felicit√† dei followers.

Cecilia Rodriguez, gambe da sogno: un primo piano da perdere la testa