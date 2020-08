Chiara Canzian si racconta: musica e cucina le sue più grandi passioni

Intervista esclusiva per Yeslife di Chiara Canzian. La giovane donna racconta le sue esperienze sulla musica e la cucina, le sue più grandi passioni

Chiara Canzian, classe 1989, è una cantautrice figlia di Red Canzian, il batterista dei Pooh. Cresciuta a “pane e musica”, questa passione l’ha accompagnata durante i suoi anni adolescenziali regalandole belle esperienze.

Oggi invece il suo più grande amore è la cucina, una passione che l’ha spinta oltre e l’ha resa una cuoca nota e piena di idee. Attraverso il suo blog chiamato Radici, Chiara si racconta e cerca di trasmettere i suoi pensieri e le sue ricette. Grazie alla sua semplicità, determinazione e impegno non si è mai tirata indietro ed è riuscita a farsi strada nel mondo culinario.

Abbiamo avuto l’occasione di assaporare più da vicino le sue passioni e Chiara è stata così gentile da raccontarci le sue esperienze.

Cara Chiara, com’è nata la passione per la cucina ?

Ho iniziato ad avvicinarmi alla cucina fin da bambina grazie a mia mamma, che è un’ottima cuoca. Ho capito subito che sarebbe diventata una delle mie passioni!

A tal proposito hai scritto anche un libro insieme a tuo padre, cosa ci racconti di questa esperienza ?

È stata una bellissima esperienza, non solo per la possibilità di aver condiviso un progetto lavorativo con mio papà, ma anche per essermi cimentata per la prima volta nella lavorazione di moltissime ricette per un libro così importante.

Hai altri libri nel cassetto?

Ho scritto un secondo libro nel 2019 con mio marito Sandro Cisolla, edito per Rizzoli. Si intitola “Radici” ed è un romanzo con ricette. Sandro si è occupato della parte narrativa e io, per la seconda volta, ho seguito le ricette da abbinarci. È un bellissimo connubio inedito quello del romanzo e del libro di ricette che nessuno prima di noi ha sperimentato.

La tua cucina è vegana, da cosa è dipesa questa scelta?

La mia cucina è vegana e vegetariana. In pratica l’unica cosa che non cucino sono gli animali. La mia è una scelta puramente etica.

Chiara da sempre appassionata di cucina e musica, per te c’è una sintonia tra le due passioni?

Penso ci sia una stretta correlazione tra musica e cucina poiché entrambe dipendono da un delicato equilibrio delle parti, in un caso delle note e nell’altro degli ingredienti.

La musica è la tua più grande passione, figlia del grande bassista dei Pooh, cosa pensi di aver ereditato da tuo padre ?

In verità penso di poter dire che la cucina è la mia più grande passione, ad oggi. La musica lo è stata finché ho fatto la cantautrice, quindi direi fino al 2013. La musica per me è stato un amore adolescenziale mentre la cucina è un amore più maturo e duraturo. Credo di aver ereditato da lui la professionalità e il grande rispetto per il lavoro, anche e soprattutto perché mi sento privilegiata a poter vivere delle mie passioni.

Cantautrice dal 2009, qual è l’esperienza del cuore?

Il percorso di cantautrice è iniziato nel 2004, a 14 anni. C’ho messo un bel po di tempo a scrivere il mio primo album che infatti è uscito nel 2009 in seguito alla mia partecipazione a Sanremo. Non riesco a definire un’unica esperienza del cuore poiché tutti quei 10 anni di musica sono stati intensi e travolgenti. Forse il momento più emozionante per me è stato cantare a San Siro davanti a 70 000 persone durante il concerto “amiche per l’abruzzo”.

Progetti futuri?

In questo momento sto cercando di mettere le basi per avere sempre più credibilità nell’ambito del food. Mi piacerebbe lavorare in tv in modo stabile con una mia rubrica sull’alimentazione green!

BEATRICE MANOCCHIO

