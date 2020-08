Chiara Nasti pubblica un selfie e risaltano le sue labbra carnose-FOTO

Chiara Nasti condivide uno scatto in primo piano e spiccano le sue labbra carnose e sensuali

Visualizza questo post su Instagram Barbie girlūüĒę Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 24 Ago 2020 alle ore 12:09 PDT

¬†Chiara Nasti, la bella influencer non si ferma un’attimo con gli scatti bollenti su Instagram. Non da tregua ai suoi fan che sono in adorazione e la contemplano estasiati. La bella napoletana √® seguita da 1,7 milioni di persone ed √® amata, ma anche molto criticata per il suo atteggiamento troppo ribelle e arrogante. Tempo fa era stata criticata per una frase messa sotto una foto: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa”. La citazione l’avrebbe presa dal pap√† Enzo Nasti.

La frase ha scatenato una valanga di commenti negativi e offensivi nei confronti dell’Influencer che forse non si √® resa conto della gravit√† delle parole scritte. Sopratutto, considerando l’impegno recente di molte aziende di moda importanti, che hanno deciso di non produrre pi√Ļ pellicce vere per il rispetto e la tutela degli animali. Inoltre anche gli altri riferimenti sono molto offensivi e irrispettosi nei confronti delle persone in generale. Sicuramente il messaggio non √® stato apprezzato dal web. E ai tempi del post la Nasti aveva risposto alle critiche con una storia dove appariva un rotolo di carta igenica, per far intendere che non le interessava nulla delle critiche.

Chiara Nasti vita privata e carriera

Visualizza questo post su Instagram Say about me what you want ūü§∑ūüŹľ‚Äć‚ôÄÔłŹūüôĄ Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 17 Ago 2020 alle ore 4:04 PDT

¬†La Nasti ha avuto successo con il suo profilo Instagram Nastilove, dove condivideva scatti con abiti incantevoli. La giovane ragazza vive a Napoli con la famiglia e conduce una vita molto agiata e lussuosa. L’Influencer ha anche avviato un suo marchio di costumi da bagno che sta riscuotendo un notevole successo, si chiama Plumeetheree. Anche la sorella Angela Nasti¬†√® in collaborazione con il marchio, le due sorelle infatti appaiono insieme in tutti gli scatti della linea di bikini. La Nasti ha anche partecipato all’Isola dei famosi qualche anno fa, ma la sua esperienza √® finita dopo poco tempo a causa della forte mancanza di casa che aveva la giovane.

Visualizza questo post su Instagram My everything‚̧ԳŹ ti amo. Per sempre tua. @niklasdorsch Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 4 Ago 2020 alle ore 9:52 PDT

¬†Dopo una lunga relazione con l’ex fidanzato Ugo Abbamonte, ora frequenta il calciatore tedesco Niklas Dorsch, centrocampista per la KAA Gent. I due sono molto affiatati e da subito il calciatore √® apparso geloso della sua bella compagna. Infatti commenta le sue foto con ammirazione e si lamenta dei suoi look troppo provocanti.

