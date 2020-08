Per Cristina Chiabotto è sempre tempo di stupire sui social: i suoi followers stravedono per lei. E che scatto che regala la Miss Italia 2004.

Forse una vacanza così bella Cristina Chiabotto non l’ha mai vissuto. Ne parla lei stessa sul suo profilo Instagram in un post apposito, dove ci fa sapere che è stata in Italia ed in Turchia con le persone che ama. Ora il tempo della villeggiatura è finito e lei è tornata a casa.

LEGGI ANCHE –> Antonella Mosetti Coronavirus | la showgirl | ‘Ho preso il virus in Sardegna’

La Miss Italia 2004, sposata dal 2009 con l’imprenditore Marco Roscio, ci regala ora degli scatti davvero magnifici. Lei è in versione ‘Baby’ di Dirty Dancing e si diverte a fare quasi da ‘cosplayer’. Bellissima come già abbiamo potuto ammirarla tante altre volte, la 33enne originaria di Moncalieri è come se avesse sempre la metà dei suoi anni. Sempre sorridente, di una bellezza fresca ed ammaliante, la Chiabotto sa sempre come fare per rendere felici i propri followers.

LEGGI ANCHE –> Aida Yespica Covid | il messaggio | ‘Vengo dalla Sardegna’ | FOTO

Cristina Chiabotto, sempre bellissima tra le bellissime