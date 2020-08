Federica Nargi, di spalle è un incanto: lato B in primo piano – FOTO

Federica Nargi si gode le vacanze. Nel suo ultimo scatto è in barca e indossa un bikini rosa: intrigante e sensuale in mezzo al mare

Visualizza questo post su Instagram @alessandro_matri_32 🧡 #formentera #isla #sunset #summertime Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 20 Ago 2020 alle ore 10:21 PDT

Ancora mare, sole, spiaggia e vacanze per Federica Nargi che si gode il relax estivo e su Instagram fa incetta di like. La ex velina di Striscia la notizia incanta continuamente il pubblico social con le sue foto che raccontano un’estate tutta vissuta in famiglia.

Scatti calienti quelli che la compagna di Alessandro Matri ha condiviso in questa calda estate 2020 che la mostrano in tutta la sua bellezza e sensualità. Costumi da favola e un fisico invidiabile. Da Formentera ad Ibiza fino a Es Vedrá, la Nargi si sta godendo il mare spagnolo in compagnia della sua inseparabile famiglia.

Federica ed Alessandro si sono conosciuti nel 2009 e da allora non si sono mai separati. Sono genitori di due bellissime bambine: Sofia, nata il 26 settembre 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019. I due non si sono mai sposati ma nella scorsa edizione di Verissimo, presenti entrambi nel salotto di Silvia Toffanin, hanno rivelato che prima o poi il matrimonio arriverà.

“Volevo farlo quest’anno, poi è arrivata Beatrice”, ha detto il calciatore che ha rivelato: “Non ho ancora fatto la proposta ma è in programma, sarà una grande festa”.

Federica Nargi bellissima in barca, bikini rosa e forme wow