Francesca Ferragni, wild e sensuale in Sardegna incanta i fan – FOTO

Francesca Ferragni, classe 1989, sorella minore di Chiara Ferragni, si è laureata in chirurgia orale durante la quarantena e oggi è una specialista dentista che non vuole affatto sfondare nel mondo dello showbiz ma seguire le orme del padre.

La ragazza a inizio luglio sui social aveva condiviso la sua incredibile trasformazione fisica, costanza e dedizione prima con l’allenamento a casa e poi in palestra l’hanno rimodellata, corpo tonificato e asciutto da far invidia a qualsiasi atleta consolidato. Ne ha approfittato durante questa lunga estate in giro per le coste italiane assieme alle sorelle Chiara e Valentina, momento propizio per sfoggiare scatti mozzafiato, nel pieno di un’estate bollente e agghiacciante allo stesso tempo.

Costumi striminziti ma variopinti e brillanti che negli scatti postati evidenziavano il suo fisico tonico e asciutto, le spalle larghe e la figura slanciata. Assieme al fidanzato e agli amici si sta godendo ora la Sardegna tra escursioni, bagni e feste per celebrare la sua estate italiana. Attualmente la Sardegna sembra essere un crogiolo di positivi al Covid ma Francesca sembra serena e si gode le sue giornate in spensieratezza.

Francesca Ferragni esploratrice in missione sul Monte Nieddu