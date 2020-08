Francesca Michielin, un talento riscoperto blogger: sexy relax in acqua – FOTO

View this post on Instagram

Mi mancava un sacco essere nomade, vedere occhi sorridenti e ascoltare voci cantare assieme a me, vivere concentrando tutte le energie per 90 minuti di musica. Vivere per la musica. Per gli altri. Ieri è stato fantastico e vi ringrazio, eravate tantissimiiiiiii (ma distanziati e rispettosi delle regole, oh yeah 🧡). Buon Ferragosto a tutti! #SpaziSonori va a ricaricare le energie per qualche giorno. Ci vediamo a Milano il 27 agosto per “Cuori Impavidi” (info al link in bio). 📸 @kimmika