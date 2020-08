Gianluigi Nuzzi, le lastre dei polmoni con gli effetti del coronavirus – FOTO

View this post on Instagram

Cercherò di essere più chiaro perché troppo fanno finta di non capire. Guardate queste quattro lastre polmonari. La prima in alto a sinistra e’ di un individuo sano: i polmoni sono ricchi d’aria e infatti sono neri. Le altre tre lastre sono invece di malati Covid19, il virus lede l’organo e ne riduce l’elasticità. Il Covid lo ritrovate in colore bianco. In alcuni pazienti incredibilmente e con velocità sì e’ mangiato più della metà di ciascun polmone. Guardatele bene queste lastre prima di fare i pirla, andare in giro distratti, entrare nei locali pubblici senza mascherina. Ma non basta. Le persone intubate e ora guarite che stanno facendo le visite di controllo scoprono che anche l’ossigeno ricevuto e respirato in terapia potrebbe aver cagionato lesioni e cicatrizzazioni. Si determinano così delle fibrosi permanenti. Si respirerà peggio per tutta la vita. E’ come gli infartuati che vivono con un cuore acciaccato. Sarebbe bello vedere queste lastre alle spalle di @giuseppeconte_ufficiale. Valgono più di mille parole.