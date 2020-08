Giovane ragazza va in discoteca e contagia i parenti: il papà è grave

Una giovane ragazza fa una serata in discoteca e infetta i propri cari, il papà è in gravi condizioni

Dopo aver partecipato a una serata in discoteca, una giovane ragazza contagia la famiglia. Solo la mamma è negativa, mentre i nonni, la cugina di 12 anni e il papà sono risultati positivi al Covid. La giovane decide di scrivere una lettera raccontando la sua storia, per sensibilizzare i giovani e avvertirli delle conseguenze che anche una sola serata può causare. La ragazza racconta che la sua estate stava andando bene tutto sommato, che aveva trovato una quadra con la sua routine e si stava rilassando tra mare e amici.

Dopo mesi di studi e il lockdown si meritava un pò di svago e riposo. Lei e i suoi amici si vedevano tutti i giorni, ma si erano ripromessi di non andare i luoghi chiusi e discoteche per evitare il contagio. Una sera però hanno voluto fare un’eccezione per il compleanno di un caro amico. Da lì è iniziato l’incubo della giovane. Al ritorno dalla serata la ragazza ha iniziato ad avvertire sintomi influenzali e vista la situazione decide di andare dal medico. Tuttavia il medico le dice che non sono i sintomi del covid, e dunque torna a casa e continua a vivere la sua vita come prima insieme alla famiglia. Una settimana dopo annunciano che nella discoteca dove era stata la ragazza, avevano trovato una persona positiva.

Il calvario di una ragazza che andando in discoteca ha contagiato il papà che è in terapia intensiva

Dopo l’annuncio della persona positiva sono stati effettuati i tamponi a tutti quelli che erano in discoteca quella sera. Il risultato del tampone della giovane era positivo. Di conseguenza anche i suoi familiari che erano stati a contatto con lei hanno dovuto eseguire il tampone. Tutti sono risultati positivi tranne la mamma, ma fortunatamente stanno tutti bene tranne il papà. Siccome la ragazza vive a Madrid e vede poco la famiglia, il papà nonostante sapesse che era positiva l’abbracciava e la baciava come nulla fosse.

Purtroppo il papà al momento si trova in terapia intensiva ed è intubato. Sta lottando tra la vita e la morte e la giovane è affranta, si sente responsabile. Non mangia e non si alza dal letto, non si perdona di aver messo in pericolo il papà e ora può solo che pregare che vada tutto bene.

