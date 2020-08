Giulia Salemi e il make-up perfetto: ha un viso incantevole-FOTO

Giulia Salemi condivide alcuni scatti con diversi make-up estivi ed è meravigliosa

Giulia Salemi e il make-up sono una cosa sola. La bella Salemi infatti non ha mai nascosto la sua passione per il make-up e infatti condivide spesso i lavori artistici sulla sua pelle. D’altronde ha un viso perfetto per il trucco, infatti ha lunghe sopracciglia, occhi lunghi orientali e labbra carnose. I make-up condivisi dall’ex gieffiana sono simili tra loro. Si può notare l’uso dell’eyeliner in tutti gli scatti. Questo strumento allunga molto le estremità dell’occhio. Si nota anche un uso importante di illuminante per il viso che la bella Giulia distribuisce sul viso tra zigomi e fronte.

Sul profilo Instagram della Salemi vediamo anche una sezione di storie in evidenza dedicate esclusivamente al make-up. Molti lavori artistici sul suo viso sono stati fatti in collaborazione con il make-up artisti Mr.Daniel, che è solito creare look artistici per personaggi famosi. Lavora per Nabla cosmetics un’azienda di cosmetici abbastanza nota.

Vita privata e carriera di Giulia Salemi

Visualizza questo post su Instagram Un anno di palestra qualche risultato dai iniziamo a vederlo 😂😂😂 Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi) in data: 16 Ago 2020 alle ore 12:50 PDT

La bella 27 enne che recentemente è stata in Sardegna per le vacanze estive, come molti personaggi famosi, ora è tornata a Milano per riprendere in mano il lavoro. Giulia è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e a Pechino Express. Ma la giovane Influencer aveva già partecipato a qualche concorso di bellezza, tra cui Miss Piacenza e Miss Italia.

La Salemi nel 2016 aveva causato un grande scalpore presentandosi al Festival del Cinema di Venezia con un abito che aveva da entrambi i lati, due spacchi vertiginosi che lasciavano intravedere ogni cosa. Per questa uscita era stata molto criticata, ma lei stessa quando era entrata al GF Vip aveva ammesso di aver commesso un errore di gioventù forse sotto i consigli sbagliati di persone che aveva accanto. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale al momento la Salemi è single. Dopo la fine della burrascosa relazione con Francesco Monte, non ha più avuto un fidanzato ufficiale.

La Salemi ha ottenuto anche un programma televisivo di recente. Infatti a febbraio di quest’anno ha condotto insieme a Tommaso Zorzi un talk show che commentava le puntate della nuova edizione della Pupa e il Secchione e Viceversa. Per il resto la Salemi lavora molto come Influencer, infatti è seguita da 1,1 milioni di followers.

