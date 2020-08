Ha vinto Sanremo 2001, com’è diventata e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2001 è stato il secondo nella storia a essere presentato da una donna. A guidare la kermesse canora fu infatti Raffaella Carrà affiancata da Megan Gale, Massimo Ceccherini ed Enrico Papi

La 51esima edizione del Festival di Sanremo non soddisfò a pieno le aspettative ma non per le canzoni in gara che ebbero poi un discreto successo. A non piacere furono gli interventi del co-conduttore Enrico Papi e del comico Massimo Ceccherini, ritenuti volgari tanto che suscitarono le critiche della first lady di allora, Franca Ciampi. Non piacque nemmeno l’esibizione dei Placebo e soprattutto del loro cantante Brian Molko che sotto effetto di alcolici diede di matto, distruggendo il palco tra i fischi del pubblico. Raffaella Carrà si scusò con gli spettatori presenti e a casa. Ma venendo al vero Festival della canzone italiana al terzo posto si classificarono i Mattia Bazar con Questa nostra grande storia d’amore. Sul secondo gradino del podio salì la bellissima Di sole e di azzurro di Giorgia. Il primo posto per la categoria Giovani se lo aggiudicarono i Gazosa con Stai con me (Forever), che ebbe un grande successo di ascolti e fu mandato molte volte in radio.

La vincitrice di Sanremo 2001

A trionfare al Festival di Sanremo 2001 fu Elisa con Luce (tramonti a nord est). La cantante per la prima volta si esibì con un brano in italiano, prima di allora aveva composto solo in inglese. La 42 enne triestina non ha mai smesso di cantare e deliziare il pubblico con i suoi concerti, singoli e album di successo dal 1997 a ora. Quest’anno, precisamente il 10 aprile ha pubblicato insieme con Tommaso Paradiso Andrà tutto bene, canzone nata durante la quarantena del Covid.

Classifica dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 2001

1º Elisa Luce (tramonti a nord est)

2º Giorgia Di sole e d’azzurro

3º Matia Bazar Questa nostra grande storia d’amore

4º Michele Zarrillo L’acrobata

5º Paola Turci Saluto l’inverno

6º Jenny B Anche tu

7º Alex Britti Sono contento

8º Gigi D’Alessio Tu che ne sai

9º Fabio Concato Ciao Ninìn

10º Anna Oxa L’eterno movimento

11º Peppino di Capri Pioverà (Habibi ené)

12º Gianni Bella Il profumo del mare

13º Syria Fantasticamenteamore

14º Sottotono Mezze verità

15º Quintorigo Bentivoglio Angelina (Kon tutto il mio amaro)

16º Bluvertigo L’assenzio (The Power of Nothing)

Il video di Luce (tramonti a nord est) di Elisa a Sanremo 2001

