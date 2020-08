La risposta del governatore Zaia al tweet provocatorio di Paolo Berizzi

Botta e risposta sui social tra Berizzi e Zaia, anche se con toni decisamente diversi. “Questo è il Veneto, questo sono i veneti”, dopo 24 ore città pulite

Il terribile nubifragio che ha colpito le province di Verona, Vicenza e Padova la notte del 23 agosto causando milioni di euro di danni, ha portato con sé non solo devastazione nelle città e colture distrutte, ma anche polemiche e inutili sproloqui da parte del mondo politico e giornalistico nazionale.

Forse la critica peggiore rivolta a Verona e al suo sindaco Federico Sboarina, in carica dal 2017, viene da Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica e L’Espresso: Berizzi in un post su Twitter nell’esprimere la sua vicinanza alla popolazione colpita dal maltempo, ha spiegato che l’ondata anomala che ha messo in ginocchio Verona è frutto del “karma”, una punizione divina per “i nazifascisti e i razzisti” che popolano la città. Un commento che ha scatenato rabbia e proteste sui social da parte delle diverse fazioni politiche per queste parole decisamente fuori luogo.

Il tweet recitava, al passato in quanto è stato rimosso: “Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma“.

Come abbiamo detto molti gli insulti ricevuti sia a Berizzi che a Repubblica, tanto che Twitter ha deciso di rimuovere il suo post che ha ricevuto numerose segnalazioni.

La risposta di Zaia su Facebook

Il governatore del Veneto non ha voluto rilasciare interviste pubbliche riguardo il tweet incriminato ma si è limitato, come è nel suo stile, a replicare in modo silenzioso ma incisivo, e questa volta l’ha fatto con una foto pubblicata sulla sua pagina Facebook. Si vede una strada in centro a Verona ieri e Verona oggi. Una strada sgombra e ripulita in meno di 24 ore da alberi caduti, acqua alta e grandine: “Questo è il Veneto, questo sono i veneti“, ha replicato con orgoglio. Anche la pagina Twitter della Lega-Salvini premier ha ricondiviso la foto, che ha commentato: “La risposta dei Veronesi, alla faccia di gufi e sciacalli di sinistra“.

Zaia si è limitato durante i suoi spostamenti per le province e aziende colpite a ringraziare gli istituti di credito e le associazioni che immediatamente si sono attivate per creare iniziative di sgravi sui mutui o di sostegni al credito. “Nuove banche sono in queste ore entrate con importanti disponibilità nella gara di solidarietà partita per aiutare privati e imprese colpiti dall’ondata di maltempo di sabato e domenica – ha dichiarato il governatore -. Anche a nome loro, ringrazio Unicredit, Bpm, Bper e Mps che hanno varato pacchetti di interventi straordinari di sostegno per le comunità colpite”.

“Queste banche hanno dato un nuovo segnale di vicinanza al territorio particolarmente significativo e mettono i loro pesanti mattoni nel cantiere dell’ennesima ricostruzione dopo una calamità che il Veneto e i veneti si apprestano ad affrontare“.

