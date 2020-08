Nella serata di ieri, un uomo è stato travolto ed ucciso da un treno in corsa nella stazione di Legnano, comune in provincia di Milano.

Un uomo è deceduto nella serata di ieri a Legnano, comune in provincia di Milano, dopo essere stato travolto da un treno. La tragedia si è consumata alla stazione in piazza Butti intorno alle 23:15. Secondo una prima ricostruzione, pare che la vittima sia stata investita da un convoglio che procedeva a velocità sostenuta, dato che non era prevista una fermata nel comune del milanese. Sul posto sono intervenuti a seguito delle segnalazioni i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per l’uomo, di cui è stato possibile constatarne solo il decesso. Dai primi accertamenti dei carabinieri e della polizia ferroviaria pare possa essersi trattato di un gesto volontario.

Milano, uomo travolto ed ucciso da un treno in corsa: pare possa essersi trattato di un suicidio

Tragedia a Legnano, comune in provincia di Milano, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno che transitava dalla stazione in piazza Butti. Secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, l’uomo sarebbe stato travolto, intorno alle 23:15 di ieri, lunedì 24 agosto, da un convoglio che transitava sul terzo binario. Il treno procedeva a velocità sostenuta dato che non era prevista una fermata a Legnano. Immediatamente presso la stazione è sopraggiunto il personale medico del 118 che non ha potuto far nulla per la vittima. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i Vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che hanno provveduto ai rilievi del caso. Dai primi riscontri, come riporta Fanpage che cita l’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), pare che possa essersi trattato di un gesto volontario da parte dell’uomo, di cui non sono state diffuse le generalità.

Al momento gli inquirenti non escludono anche l’ipotesi dell’incidente. Quello verificatosi nella serata di ieri, riferisce Fanpage, non è il primo episodio simile che si registra presso la stazione del comune nel milanese. Tra questi anche quello del maggio 2016, quando due giovani ragazzi vennero investiti ed uccisi da un convoglio in corsa.

