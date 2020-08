Maria Pia Calzone, “Donna Imma” con vestitino e senza trucco – FOTO

Maria Pia Calzone stupisce tutti i suoi follower con la sua più recente foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram: splendida con questo vestitino e senza trucco

Sempre più bella Maria Pia Calzone. In ogni suo contenuto pubblicato tramite il proprio profilo Instagram, che sia una foto o un video, l’attrice fa incetta di ‘like‘ e commenti di apprezzamento da parte dei suoi follower. Salita alla ribalta nel 1988, recitando nel film Chiari di luna di Lello Arena, la donna ha avuto un successo dietro l’altro. Infatti l’abbiamo vista protagonista in pellicole molto famose. Solo per citarne alcune, ricordiamo Distretto di Polizia, Salvo D’Acquisto, E poi c’è Filippo, Don Matteo 5, L’Inchiesta, Era mio fratello, Gomorra – La serie, Sirene e altre ancora.

In particolare è rimasta nel cuore di molti telespettatori per il ruolo ricoperto nella serie televisiva Gomorra, in cui ha interpretato Immacolata Savastano, detta Donna Imma. Tornando invece ai social network, è di poche ore fa il suo più recente post. In questo contenuto troviamo una sua foto, probabilmente un selfie.

Maria Pia Calzone, FOTO con vestitino e senza un filo di trucco | Complimenti dai fan