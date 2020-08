Trovato senza vita in un canale: indagano i carabinieri

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto nella mattinata di ieri in un canale a Besate, comune in provincia di Milano. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.

Dramma a Besate, piccolo comune in provincia di Milano, dove un uomo è stato ritrovato senza vita in una roggia, un piccolo canale artificiale. A fare la tragica scoperta un passante che ha notato il corpo in acqua ed ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo e lo ha affidato al personale medico del 118 il quale, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, un 56enne di cui non sono state diffuse le generalità. Intervenuti anche i carabinieri di Abbiategrasso che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire quanto accaduto. Dai primi accertamenti pare che il 56enne possa essere finito nel canale a seguito di un incidente ed è poi annegato.

Leggi anche —> Palermo, Marito e moglie legati e imbavagliati dai banditi

Milano, uomo 56enne ritrovato morto in un canale: indagano i carabinieri

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto annegato nella mattinata di ieri, lunedì 24 agosto, in una roggia in località Zerbo a Besate, comune di circa 2mila abitanti della provincia di Milano. A notare il cadavere in acqua, come riporta la redazione di Milano Today, un passante che ha poi lanciato l’allarme. Presso il canale sono intervenuti i Vigili del fuoco del capoluogo lombardo che hanno recuperato il corpo e lo hanno affidato allo staff sanitario del 118, il quale non ha potuto far altro che constatarne il decesso per annegamento.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione, come riferisce Milano Today, pare che il 56enne possa essere finito nella roggia dopo un incidente in bicicletta sulla quale stava viaggiando nella carreggiata adiacente al corso d’acqua, dove poi sarebbe annegato non riuscendo a mettersi in salvo. Il mezzo a due ruote è stato ritrovato dai militari dell’Arma nei pressi del canale.

Leggi anche —> Ha un malore durante un’escursione: 67enne muore davanti alla moglie

Adesso sono ancora in corso le indagini degli inquirenti per chiarire come la vittima sia finita nel canale. A far luce sul decesso sarà l’esame autoptico che potrebbe essere disposto dall’autorità giudiziaria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.