Mina, vita privata e carriera di una donna che ha fatto la storia

La sua è una delle voci italiane più belle di sempre e riassumere la sua carriera e la grandezza del suo personaggio non è sempre facile. Cerchiamo di ripercorrere i momenti salienti della vita privata e artistica di Mina

Mina Anna Maria Mazzini, in arte Mina, nasce a Busto Arsizio il 25 Marzo del 1940. È sua nonna Amelia a infonderle l’amore per la musica, essendo lei stessa cantante lirica. Nonostante abbia sempre avuto diversi interessi come quello della lettura e il nuoto, sport che eserciterà nei primi anni dell’adolescenza, la sua più grande passione rimane quella del canto. Deciderà infatti di non terminare gli studi presso un istituto tecnico e si dedicherà completamente alla musica.

Vita privata e carriera di Mina

Dopo i primi timidi approcci al palco nei pressi di Cremona, sarà il discografico Davide Matalon a farle incidere i primi pezzi. Il pubblico inizierà a conoscerla alla fine degli anni Cinquanta, quando parteciperà a “Sei giorni della canzone“, una competizione canora condotta da Corrado e alla quale arriverà seconda. Saranno numerose le sue apparizioni televisive in quegli anni, Mina ha infatti preso parte a programmi come “Il musichiere“, “Canzonissima” e “Lascia o raddoppia?“.

La sua prima vera hit sarà “Tintarella di luna“, pubblicata nel 1960, che le permetterà di farsi conoscere anche all’estero. “La tigre di Cremona“, così inizierà a essere soprannominata, ha regalato al pubblico delle perle musicali che hanno fatto la storia del repertorio italiano. Fino al 1978, anno in cui si esibì dal vivo per l’ultima volta a causa di un’infezione polmonare che le causò uno stop forzato, Mina ha continuato a prestare la sua straordinaria voce ad autori eccezionali che facevano a gara per poter lavorare insieme a lei. Da “Il cielo in una stanza” scritta da Gino Paoli, a “Amor Mio” e “Insieme” scritti per lei dal duo formato da Mogol e Lucio Battisti.

Il suo ritiro dalle scene non significò tuttavia l’allontanamento dalla musica, anzi. Mina ha continuato a regalare al pubblico innumerevoli brani: da “Se Telefonando” a “Grande Grande Grande“, da “E se domani” a “Volami nel cuore” e tanti altri. Fino agli anni più recenti. L’ultimo album di inediti “Mina Fossati“, in collaborazione con Ivano Fossati, risale al 2019.

Mina è sempre stata un personaggio molto discusso, soprattutto per la sua vita privata. Il pubblico ha sempre espresso un grande interesse sugli intrecci amorosi della cantante che iniziò a fare scalpore già nei primi anni ’60, quando intraprese una relazione con Corrado Pani, allora separato in casa. Una bomba mediatica che provocò non poche polemiche e che causò ripercussioni anche in ambito lavorativo. Mina venne infatti allontanata dalla Rai proprio in quegli anni. I due ebbero un figlio insieme, Massimiliano, per poi separarsi poco tempo dopo la sua nascita.

Il secondo matrimonio della cantante avviene con Virgilio Crocco. A causa di impegni di lavoro la coppia non riesce a fare funzionare il rapporto, che tuttavia darà luce alla figlia Benedetta. Nel 1973 Virgilio perde la vita in un incidente ancora poco chiaro. Questo evento colpirà profondamente Mina che ritroverà la sua serenità con il cardiologo e vecchio amico, Eugenio Quaini, suo attuale marito.

