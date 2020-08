Natasha Stefanenko tira fuori la lingua. Con lei un insolito amico – FOTO

Natasha Stefanenko. La stupenda showgirl russa ma italiana d’adozione pubblica una foto divertente sul suo profilo Instagram a favore dei suoi follower

Il famosissimo concorso di bellezza The Look of The Year l’ha vista vincitrice nel 1992 aprendole definitivamente le porte dello show business e della moda. Da Mosca alle passerelle di Milano, così Natasha Stefanenko ha fatto dell’Italia la sua seconda patria, non abbandonandola più.

Le sue origini affondano in una piccolissima città, Sverdlovsk, circondata dai monti Urali. Poche prospettive di successo lì, tuttavia ha sempre avuto una vita impegnata e frenetica. Da ragazzina infatti si prodiga nello sport, in particolare nel nuoto, unendosi alla squadra olimpica russa. Ma non è quello il suo destino. Continua gli studi, si laurea in ingegneria ma il destino conserva per lei altre sorprese.

In Italia muove i primi passi in televisione ottenendo un grande favore di pubblico grazie alla sua simpatia e caparbietà. E’ stata al timone di Target, Festivalbar, Per tutta la vita…? (con Fabrizio Frizzi), Taratata. L’abbiamo vista anche partecipe a lungometraggi sul grande schermo: Ex – Amici come prima! di Carlo Vanzina (2011) e La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi (2020).

