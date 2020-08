Risotto barbabietola e gorgonzola. La ricetta che fa leccare i baffi

Avete mai provato il risotto con barbabietola e gorgonzola? Di seguito vi spiegheremo come preparare questo piatto gustoso

Chi di voi non ha mai provato il risotto con barbabietola e gorgonzola? Un piatto gustoso e fresco, adatto ad ogni occasione. Una cena, un pranzo o perché no, un semplice brunch. Semplice da preparare, lascerete tutti a bocca aperta! Si tratta di una ricetta veloce e economica e per prepararlo sarà un gioco da ragazzi. Curiosi? Scopriamo insieme qual è il procedimento.

Risotto barbabietola e gorgonzola, la ricetta