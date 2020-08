L’uragano Laura si avvicina agli Stati Uniti. Ha ucciso almeno 24 persone

La tempesta Laura, diventata un uragano martedì, ha ucciso almeno 24 persone ad Haiti e nella Repubblica Dominicana. Piattaforme petrolifere evacuate

Dopo aver ucciso almeno 24 persone ad Haiti e nella Repubblica Dominicana , la tempesta Laura, che martedì è diventato un uragano, lunedì ha spazzato Cuba occidentale e si è diretta verso gli Stati Uniti. Il fatto che due uragani, o fenomeni meteorologici vicini, si susseguano così da vicino nel Golfo del Messico è estremamente raro, dicono gli esperti. Spostandosi da est a ovest lungo la costa meridionale di Cuba, l’uragano Laura ha causato forti piogge e inondazioni costiere in alcune località, ma non ha causato danni significativi. Dovrebbe interessare, martedì, la Louisiana e, di fronte a questa prospettiva, 114 piattaforme petrolifere nel Golfo del Messico sono state evacuate per precauzione. L’uragano Marco, invece, si è indebolito ed è stato declassato come tempesta domenica notte, producendo forti piogge e raffiche di vento sulla costa settentrionale del Golfo del Messico.

Uragano Laura, 334.000 persone evacuate

Laura ha raggiunto Cuba durante la notte dalla domenica al lunedì, entrando dall’est dell’isola con raffiche fino a 146 km / h e onde di oltre 3 metri. E’ passato sopra la cittadina di Maisi, in provincia di Guantanamo, dove l’elettricità è stata interrotta per precauzione. I venti hanno causato danni materiali ai tetti di zinco e ad alcune case, e la caduta di alberi, ma senza causare vittime. In totale, 334.000 persone sono state evacuate sull’isola. Nella provincia di Granma, il ponte Yao Nef è crollato sotto l’effetto del fiume in piena. A L’Avana, gli abitanti si stanno preparando per il passaggio della tempesta.

Ad Haiti, domenica, Laura ha ucciso venti persone: un bambino di 8 anni, dieci uomini e otto donne, secondo un rapporto ufficiale. Nella Repubblica Dominicana, con la quale Haiti condivide l’isola di Hispaniola, sono morte anche quattro persone.

