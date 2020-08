Allerta alimentare, rischio salmonella: prodotto ritirato dal mercato

Nuovo richiamo da parte del Ministero della Salute: ritirati dal commercio diversi lotti delle “Barrette noci del Brasile” di Eat Natural

Nuova allerta del Ministero della Salute apparsa oggi su sito Salute.gov per alcuni lotti di “Barrette noci del Brasile, uvetta sultanina con arachidi” del marchio Eat Natural, a causa di un rischio microbiologico.

Il marchio di identificazione dello stabilimento/produttore è Eat Natural c/o Hand 2 Mouth ltd, mentre il nome del produttore è Eat Naturale c/o Hand 2 Mouth Ltd & The makery Family con sede in 4 Fourth Avenue a Bluebridge Industrial Estate, Halstead Essex CO9 2SY (UK). Come ragione sociale del marchio (OSA) invece si fa riferimento a Multiple Marketing LTD, 95 Camberwell Station Road London (UK).

LEGGI ANCHE -> Allerta alimentare | ritirato dagli scaffali formaggio di nota marca

Oggetto delle verifiche sono stati i lotti di produzione che vanno da agosto 2020 a luglio 2021, con specifica data di scadenza (o termine minimo di conservazione) di agosto 2020 e luglio 2021. Il ritiro interessa le barrette da 50 grammi e i multipack da 4 barrette da 35 grammi vendute in svariati formati e confezioni multipack, anche misti

Il motivo del richiamo è la sospetta presenza di Salmonella.

La Food Standards Agency, l’agenzia britannica che si occupa di sicurezza alimentare, ha richiamato la vendita di queste barrette il giorno 22 agosto. Mentre sul sito italiano del Ministero della Salute la pubblicazione del richiamo è datata ieri 25 agosto 2020, anche se sull’avviso di richiamo si legge la data del 24 agosto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter