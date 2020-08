Briatore parla dopo il ricovero: “Positivo? Ho fatto il tampone”

Briatore rompe il silenzio e spiega i motivi per i quali si trova in ospedale. L’imprenditore ha una prostatite forte e attende l’esito del test

“Ho fatto il tampone ma non so se sono positivo al Coronavirus”. È così che Flavio Briatore interviene sulla vicenda del suo ricovero, avvenuto ieri per via di una polmonite. Su di lui si sono rincorse le ipotesi di positività al coronavirus e molte sono state le polemiche sul suo ingresso in ospedale.

Così per fugare ogni dubbio, l’imprenditore ha preso la parola e ha detto la sua tramite le colonne del Corriere della Sera. Ha chiarito il suo stato di salute e ovviamente ha fatto accenno anche alla vicenda coronavirus.

“Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”, ha raccontato l’imprenditore 70enne che non si è tirato indietro alla domanda se anche lui sia infetto o meno, visto il focolaio che si è creato nel suo locale, Il Billionaire a Porto Cervo, in Sardegna, diventato un vero focolaio di contagio sull’isola con oltre 60 casi di positività da coronavirus accertati.

LEGGI ANCHE -> Briatore Covid | ‘Versa in condizioni serie in ospedale’ | VIDEO

Briatore parla dopo il ricovero: “Positivo? Vedremo”

Briatore positivo? La risposta dell’imprenditore è ferma: “Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna – ha ironizzato – Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”.

Si aspettano dunque i dati sull’esito del tampone, non solo a livello medico ma anche mediatico. In questi giorni, infatti, le polemiche intorno all’imprenditore sono state numerose. Era stato lui in primis a scagliarsi contro il governo e anche contro il sindaco di Arzachena per vie delle nuove misure anti-Covid che avevano imposto la chiusura anticipata di diversi locali, tra i quali anche il suo Billionaire che nel giro di pochi giorni si è rivelato un focolaio ad alto tasso.

Alla domanda della giornalista del Corriere della Sera se se abbia o meno una polmonite, Briatore non ha risposto dicendo soltanto di aver terminato il tempo a disposizione perché i medici dovevano visitarlo. Ma ha detto però di stare bene.

Sulle condizioni di Briatore si era espressa anche Daniela Santanché, grande amica dell’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci che aveva detto che le sue condizioni erano buone.

LEGGI ANCHE -> Billionaire di Briatore, sei dipendenti positivi al Covid

A confermarlo anche una nota diffusa dal suo staff: “Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.