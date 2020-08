Calciomercato Juventus, in lizza per Lionel Messi anche i bianconeri

Anche la Juventus, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, sarebbe in lizza per acquistare Lionel Messi che avrebbe deciso di lasciare il Barcellona.

La notizia del possibile addio di Lionel Messi al Barcellona dopo 20 anni ha scatenato le indiscrezioni di calciomercato che da ore ormai si susseguono sul futuro dell’argentino. Il fuoriclasse, dopo la deludente stagione senza titoli, sembrerebbe intenzionato a lasciare i blaugrana. In caso di addio sarebbero diversi i club pronti a fare “follie” per assicurarsi il cartellino della Pulce. Tra questi in lizza ci sarebbero anche l’Inter, che segue da tempo la Pulce, e la Juventus. I bianconeri potrebbero, difatti, essere agevolati dal proprio sponsor Adidas, lo stesso del giocatore 33enne.

Calciomercato, in lizza per Messi anche la Juventus: a favorire la trattativa potrebbe essere lo sponsor

Quale sarà il futuro di Lionel Messi? È questa la domanda che da alcune ore in molti si pongono dopo l’indiscrezione del portale TyC Sports, il quale ha rivelato che l’argentino avrebbe comunicato al Barcellona la propria volontà di lasciare il club. Secondo TyC Sports, l’argentino vorrebbe avvalersi della clausola che gli permetterebbe la rescissione del contratto unilaterale al termine della stagione.

Una notizia che ha lasciato tutti sorpresi e che ha fatto scatenare le indiscrezioni di calciomercato. Sulla Pulce ci sarebbero, difatti, diverse società che vorrebbero acquistarlo. Tra questi, su tutte il Manchester City di Pep Guardiola, tecnico che ha allenato Messi ai tempi del Barca e con cui il giocatore avrebbe un ottimo rapporto. In lizza anche l’altro Manchester e il Paris Saint Germain che sogna un tridente da urlo con Neymar e Mbappè. Tra le pretendenti ci sarebbero anche due squadre italiane: l’Inter, che da tempo segue Messi, dato che il giocatore nelle scorse settimane ha acquistato casa proprio nella stessa via della sede societaria nerazzurra, e la Juventus.

A spingere il fuoriclasse di Rosario verso i bianconeri, secondo alcuni periodici spagnoli, sarebbe lo sponsor Adidas, lo stesso di Messi, che garantisce alla società circa 50 milioni di euro all’anno. Un’operazione non semplice, nonostante il giocatore 33enne dovrebbe liberarsi a parametro zero dai blaugrana. A pesare sarebbe l’ingaggio dell’attaccante che tra salario e diritti di immagine è in cima alla lista dei giocatori più pagati al mondo. Cifre che solo in pochi possono permettersi, ma che sicuramente non escludono la Juventus, visto anche il colpo Cristiano Ronaldo messo a segno due anni fa. Se l’operazione dovesse andare in porto anche la Juventus potrebbe vantare un tridente da sogno con Messi, Cr7 e Dybala.

Per molti quella di vedere la Pulce nel nostro campionato è solo una suggestione, anche per i bookmakers che vedono favorito su tutti il Manchester City. Tra le ipotesi più plausibili c’è anche quella di un dietro front di Messi che potrebbe decidere di rimanere in Spagna e magari chiudere la carriera con il club con cui ha disputato 20 stagioni conquistando 34 titoli.

