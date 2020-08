Clizia Incorvaia tris di scatti vietati ai deboli di cuori, che forme – FOTO

Clizia Incorvaia tris di scatti vietati ai deboli di cuori, che forme. L’ex gieffina ha fatto impazzire i suoi followers con gli ultimi scatti pubblicati

Clizia Incorvaia è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultimo Grande Fratello Vip. Ex moglie di Francesco Sarcina, il frontman delle Vibrazioni, è arrivata al reality per cominciare una nuova vita e ripartire da se stessa. E, proprio da quel momento in poi, la sua vita ha preso una piega del tutto diversa: nella casa ha incontrato Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvania sui social è una Dea, pioggia di likes per l’ex gieffina

Era cominciata come una bellissima amicizia, non sembrava che la cosa potesse sfociare in altro. I due passavano serate insieme, bevendo camomille e parlando delle loro vite fuori in giardino. Poi durante una puntata del reality, Alfonso Signorini fece notare ai due che il pubblico da casa aveva visto del tenero tra loro, qualcosa che andasse oltre l’amicizia. E proprio in quei giorni dopo la puntata, è scattato il primo bacio. Da lì i due non si sono più lasciati. Clizia è uscita dalla casa a poche settimane dalla fine e i due si sono rivisti dopo la finale. Sui social sono super seguiti e apprezzati dai fans che hanno visto il loro amore nascere nella casa più spiata d’Italia.

Pubblicano spesso foto sui social in cui sono insieme, abbracciati e sempre più innamorati. I “Ciavarrini” sono sicuramente una delle coppie più amate di questo ultimo anno.