Den Harrow, ecco come è diventato a 58 anni – FOTO

Den Harrow, ex cantante ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi, vive oggi una vita molto diversa: il suo racconto, ecco com’è diventato

I 40-50enni di oggi probabilmente lo ricorderanno così, da giovane, nei ruggenti anni 80. Den Harrow, all’anagrafe Stefano Zandri, ha prestato il volto ad un progetto musicale collaborando con Enrico Ruggeri. Ha riscosso un discreto successo come cantante, anche se si è poi scoperto tempo dopo che cantava in playback. La voce delle sue canzoni era invece dei vari Chuck Rolando, Silvio Pozzoli, Tom Hooker e Anthony James. Lo abbiamo poi rivisto in Italia nel 2006, come partecipante alla quarta edizione dell’Isola dei Famosi. All’epoca, abbandonò dopo solo tre settimane e fu ricordato per il pianto in diretta tv.

Den Harrow ha cambiato vita, il racconto: “Non lo rifarei”