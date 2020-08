Discoteche chiuse? Via ai party abusivi: allarme a Cesenatico

Cesenatico. Con le discoteche chiuse si è diffusa una nuova moda tra i giovani della Romagna: quella dei party abusivi. Tanti gli eventi organizzati via whatsapp, in agriturismi e casolari.

Lontano dagli occhi delle forze dell’ordine i giovani continuano a mettere in pericolo la loro salute. La chiusura delle discoteche non è servita a fermare la frenesia dei giovani.

Ragazze e ragazzi, non potendo andare in discoteca, si incontrano nei locali sul lungomare, o negli stabilimenti balneari, dove si organizzano le feste. I pericoli di assembramento, in questi casi, sono alti, ma la Polizia non riesce ad intervenire.

Leggi anche –> Covid 19, un italiano che vive a Malta: Daniele ci racconta la situazione sull’isola

A preoccupare ancora di più sono gli eventi privati organizzati in agriturismi e casolari. In questo caso i pr – spesso gli stessi che lavorano in discoteca – mandano messaggi via whatsapp con i dettagli sull’evento.

Poi, il giorno della festa, informano sull’ora e il luogo dell’evento. Una moda che piace ai giovani, a maggior ragione perché avvolta da quell’alone di mistero e dal rischio di essere beccati.

Party abusivi in Romagna e nuovi positivi

Durante queste feste l’alcool scorre a fiumi e il distanziamento sociale e solo un lontano ricordo. Da parte sua lo staff intasca migliaia di euro in un solo colpo, incurante del pericolo.

Il primo a fiutare la situazione è stato il Silb, il Sindacato dei locali da ballo, che già a inizio estate aveva messo in guardia le autorità circa il pericolo dei party abusivi. Anche negli scorsi giorni, in Romagna, il Sindacato aveva messo in guardia dal rischio di altri party abusivi, dovuti alla chiusura delle discoteche.

Leggi anche –> Muore per Covid nella casa di riposo, il presidente: “Non riusciamo a darci una risposta”

Intanto, il comune di Cesenatico e l’Ausl continuano a lavorare per fare prevenzione sul territorio e scongiurare la formazione di nuovi focolai. Dopo i casi di nuovi positivi, successivi alle feste organizzate a Ferragosto nelle discoteche Indie, tra Tagliata e Pinarella di Cervia, proseguono i test e i tamponi a tappeto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter