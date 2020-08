Eros Ramazzotti diventa…nonno: l’annuncio a sorpresa

Eros Ramazzotti lascia tutti di stucco su Instagram con un annuncio pazzesco: il cantante diventa nonno, la notizia fa il giro del web

Molto attivo sui social network, Eros Ramazzotti ha comunicato sul proprio profilo Instagram una notizia che ha lasciato davvero tutti di sorpresa. Il cantante √® diventato nonno. Per quanti se lo staranno chiedendo, per√≤, la cosa non riguarda sua figlia Aurora. Al momento, la figlia di Eros e Michelle Hunziker non ha ancora in cantiere di mettere su famiglia, anche se ha deciso di andare a vivere insieme al suo fidanzato Goffredo. E allora, cos’√® successo?

Eros Ramazzotti nonno, il video che spiega tutto