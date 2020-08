Federica Nargi costume nero che fa sognare, unica e bella-FOTO

Federica Nargi posta una foto in costume sulla barca, ed è splendida

Federica Nargi, l’ex velina di Striscia la notizia, condivide uno scatto che lascia i fan sbigottiti. La giovane modella appare incantevole in un costume intero nero monospalla. Posa aggraziata a bordo della barca e occhiali da sole con lente a specchio colorati, alle sue spalle l’inconfondibile mare blu di Formentera. L’isola dove da anni la Nargi trascorre le vacanze estive con il compagno, Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice. Qui si trovava al largo della spiaggia Espalmador, è una spiaggia raggiungibile sono in barca perché si trova su un pezzo di terra indipendente. Espalmador è una delle spiagge più belle di Formentera, la sabbia e il mare sono caraibici.

Un sogno essere lì dopo la paura di non poterci mettere piedi a causa dell’emergenza coronavirus. La Nargi infatti non appena è sbarcata sull’isola, ha commentato il suo arrivo con una storia scrivendo: “Ti ho tanto sognata”, riferendosi all’isola. La showgirl infatti è solita trascorrere le vacanza a Formentera fin da giugno. Normalmente affitta una casa con il compagno per tre mesi, ma quest’anno a causa dell’incertezza sui viaggi, la coppia ha deciso di aspettare ad andare sull’isola. Gli altri mesi di vacanze estive li hanno trascorsi in Puglia con amici, all’Ostuni art resort.

La splendida famiglia di Federica Nargi

Federica Nargi, a Formentera con il compagno e le due figlie è al settimo cielo. La famiglia appare sempre felice davanti all’obiettivo, sono davvero perfetti. Lei meravigliosa ed elegante, lui atletico e bello. E le figlie sono uno spettacolo. Recentemente hanno festeggiato i 36 anni di Alessandro Matri, il calciatore che ha detto addio al calcio a Maggio. Un addio sofferto, accompagnato da una lunga dedica ai suoi 18 anni di carriera.

Il compleanno che era il 19 agosto, è stato festeggiato alla grande sulle spiagge di Formentera. Il calciatore, insieme alla compagna e a moltissimi amici hanno trascorso una giornata indimenticabile in barca e la sera sulla spiaggia. Alessandro ha poi ringraziato con un post su Instagram tutti gli amici per la compagnia.

