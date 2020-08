Georgina Rodriguez, lady Ronaldo sirena in fondo al mare – VIDEO

Georgina Rodriguez, compagna dell’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, ha incantato nuotando al mare sott’acqua come una sirena

Georgina Rodriguez è una gioia per gli occhi dei suoi innumerevoli fan. La compagna del fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, dona ai suoi follower un video imperdibile. Si tratta di una clip che la ritrae con addosso un bikini di colore bianco, un paio di pinne e degli occhialini. Un perfetto outfit da sirena. E così è in effetti. Infatti lady CR7 offre uno show inedito ai suoi ammiratori immergendosi in mare ed effettuando delle capriole incredibili.

Il tutto mettendo in mostra il suo repertorio migliore, vale a dire un fisico perfetto e un lato B da capogiro. La ragazza crea anche dei cuori con le mani mentre si trova in apnea, così come possiamo immaginare che lo siano anche gli utenti che stanno guardando questo video.

