Hanno vinto Sanremo 2002, come sono diventati e cosa fanno ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2002 vide Pippo Baudo alla conduzione dopo sei anni di assenza, affiancato da Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere

Alla 52esima edizione del Festival di Sanremo Roberto Benigni tornò ospite dopo 22 anni. La sua presenza fu tacciata di faziosità dagli esponenti politici della destra di allora tanto che Giuliano Ferrara promise (ma non lo fece) di lanciare uova e verdura sul palco durante la puntata finale. Polemiche a parte, quell’anno Anna Tatangelo trionfò nella categoria Giovani con Doppiamente Fragili. Sul gradino più basso del podio salì Gino Paoli che portò il brano Un altro amore. Al secondo posto si piazzò una giovane Alexia con Dimmi come, canzone che riscosse molto successo con oltre 50 mila copie vendute che le valsero il disco d’oro, dopo soli 4 giorni dalla sua uscita. Fu per diversi giorni in testa alle classifiche e trasmessa a ripetizione nelle radio.

I vincitori di Sanremo 2002

A vincere l’edizione del 2002 di Saremo furono i Matia Bazar con Messaggio d’amore con la formazione in cui c’era Silvia Mezzanotte come voce del gruppo. La band infatti ha subìto molte variazioni della band originale e da tre anni c’è Luna Dragonieri come cantante. La vittoria è arrivata alla terza partecipazione consecutiva dei Matia Bazar con la stessa formazione al Festival di Sanremo.

Classifica dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 2002 (con voti finali)

1º Matia Bazar Messaggio d’amore G. Golzi e P. Cassano 17.449

2º Alexia Dimmi come… A. Aquilani e M. Marcolini 16.973

3º Gino Paoli Un altro amore G. Paoli 16.507

4º Fausto Leali e Luisa Corna Ora che ho bisogno di te F. Berlincioni, F. Leali e V. Tosetto 16.311

5º Enrico Ruggeri Primavera a Sarajevo E. Ruggeri e A. Mirò 15.857

6º Mariella Nava Il cuore mio M. Nava 15.390

7º Filippa Giordano Amarti sì L. Quarantotto e A. Napoletano 15.257

8º Francesco Renga Tracce di te F. Renga 14.888

9º Fiordaliso Accidenti a te G. Bigazzi e M. Falagiani 14.717

10º Gazosa Ogni giorno di più M. Z. Granieri, R. Siani e S. Sichel 14.538

11º Michele Zarrillo Gli angeli V. Incenzo, M. Zarrillo e R. Amici 14.405

12º Gianluca Grignani Lacrime dalla Luna G. Grignani 13.854

13º Alessandro Safina Del perduto amore G. Morra e M. Fabrizio 13.129

14º Daniele Silvestri Salirò D. Silvestri 13.016

15º Nino D’Angelo Marì N. D’Angelo, N. Tortora e P. Leon 12.871

16º Patty Pravo L’immenso F. Carraresi, L. Tempestini e R. Pacco 11.710

17º Loredana Bertè Dimmi che mi ami D. Latino, N. Tortora e P. Leon 10.897

18º Mino Reitano La mia canzone P. Panella, A. Paoletti e M. Reitano 10.833

19º Lollipop Batte forte L. Rana, G. Giorgilli e A. Blescia 10.748

20º Timoria Casa mia O. Pedrini 10.668

Il video di Dimmi come di Alexia a Sanremo 2002

