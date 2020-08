Covid19: l’idrossiclorochina ridurrebbe la mortalità in ospedale. A rivelarlo uno studio condotto su tutto il territorio nazionale

Potrebbe essere una svolta, nell’ambito delle terapie anti-Covid adottate, l’uso dell’idrossiclorochina. Lo afferma uno studio condotto dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed di Pozzuoli, in collaborazione con Mediterranea Cardiocentro di Napoli e Università di Pisa.

I risultati, pubblicati sulla rivista European Journal of Internal Medicine, hanno dimostrato che la mortalità in ospedale si è abbattuta di un 30% in quanti hanno assunto il farmaco e rispetto a chi, invece, non l’ha assunto.

L’osservazione ha riguardato 3451 pazienti dislocati in vari ospedali del nostro Paese; ed ha tenuto conto di tutta una serie di costanti prima di arrivare a questa conclusione: dalle malattie pregresse alle terapie seguite dai pazienti, prima e durante l’infezione da Covid19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DEL 26 AGOSTO: I NUMERI DELL’EPIDEMIA

Lo stop dell’Oms all’idrossiclorochina: possibili chiarimenti da una ricerca del Neuromed

L’idrossiclorochina potrebbe, quindi, ridurre la mortalità in ospedale per i pazienti affetti da Covid19. A spiegarlo Augusto Di Castelnuovo, epidemiologo del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed, che annuncia i risultati esplicitati dalla ricerca.

Contro la somministrazione del farmaco si era pronunciata, invece, l’Oms che ne aveva applicato il divieto. In Italia, l’idrossiclorochina è generalmente indicata per curare i pazienti che soffrono di artrite reumatoide e LES (lupus eritematoso sistemico) e, nell’ambito della polemica sorta intorno alle possibili applicazioni nella cura da Coronavirus, se ne erano messe in rilievo le particolari implicazioni cardiache e ulteriori possibili effetti indesiderati. Persino il presidente Trump, annunciando l’utilizzo del farmaco per prevenire il contagio, aveva sollevato critiche da parte delle autorità in ambito scientifico.

Oggi questa nuova analisi potrebbe, quindi, fornire una posizione alternativa oltre che fare ulteriore chiarezza sull’effettiva funzione di questo medicinale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> SOMMINISTRARE IL VACCINO ANTINFLUENZALE IN FARMACIA, L’APPELLO DI FEDERFARMA