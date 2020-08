Somministrare il vaccino antinfluenzale in farmacia, l’appello di Federfarma

Federfarma chiede al Ministero che le farmacie possano somministrare il vaccino antinfluenzale per soddisfare tutte le domande dei cittadini.

La stagione estiva è quasi alle porte e numerose sono le persone che chiedono di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale. Secondo il Ministero, questa estensione di domande comporterebbe un incremento pari al 50% rispetto allo scorso anno, ovvero 1,2 milioni di vaccini in più. Sul punto interviene Federfarma la quale, vista la domanda in aumento, spinge affinché le farmacie possano ricevere l’autorizzazione nazionale per somministrare le dosi di vaccino a chi ne fa richiesta. Un modo questo – secondo Federfarma – per non appesantire ulteriormente il sistema.

Le farmacie renderebbero agevole la somministrazione del vaccino in quanto già predisposti ad accogliere persone delle rispettive zone e consentirebbero a chiunque di sottoporsi alla vaccinazione.

Il vaccino antinfluenzale per monitorare la diffusione del Covid

Utile per i casi sospetti di infezione da Covid-19, la vaccinazione antinfluenzale permetterebbe – secondo quanto riportato dagli esperti – un monitoraggio costante circa la diffusione del virus. Autorizzare le farmacie a procedere significa conferire ai cittadini ulteriori punti di riferimento, evitando la paralisi del sistema. Il Presidente di Federfarma – Marco Cossolo – preme molto su questa iniziativa, le farmacie si dichiarano pronte per la somministrazione, molte di esse già strutturate per accogliere personale sanitario.

Federfarma chiede degli interventi legislativi per autorizzare le farmacie, le quali riuscirebbero a ricoprire tutte le zone. Necessario ovviamente predisporre dei corsi di formazione per i farmacisti affinché possano somministrare correttamente i vaccini ai cittadini.

